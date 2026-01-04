Reparan barandas en avenida Roca y realizan trabajos de semaforización

Es para mejorar la transitabilidad. También se realizan otras tareas de mantenimiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Este domingo a la mañana se realizaron diversos trabajos en dos puntos de Comodoro Rivadavia. Por un lado, se avanzó en la reparación de una parte de las barandas del canal evacuador de Avenida Roca y Canadá, donde debido a un accidente se rompieron las mismas. Rápidamente el personal municipal se acercó al lugar para ponerlo en orden y señalizar.

El subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, indicó que “iniciamos los trabajos para señalizar nuevamente la zona donde ocurrió este accidente vial, donde un vehículo terminó dentro del canal, para que no vuelva a ocurrir algo similar en dicha zona. Comenzamos a repararlo con el personal del área para mantener el resguardo de nuestros vecinos”.

Mientras que en la zona de Avenida Yrigoyen y Alsina, se llevaron a cabo trabajos de semaforización para poner en orden su funcionamiento. El director general del Centro de Control del Tránsito, Pedro Tamayo, manifestó que avanzaron con “la reparación de los semáforos que no estén en funcionamiento”, dado que “muchos se vieron afectados por el viento y hubo que recambiar los cables para volver a tener comunicación y sincronización. Se comenzó en la avenida Yrigoyen de cara a la zona sur, reseteando antenas y módulos, revisando cada uno, en un exhaustivo trabajo”, detalló.