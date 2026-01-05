Lunes con buen tiempo y viento moderado en Comodoro

Este lunes 5 de enero se presentará con condiciones estables y sin lluvias en Comodoro Rivadavia, de acuerdo al pronóstico oficial.

La jornada comenzará con cielo despejado durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se espera nubosidad parcial, sin probabilidades de precipitaciones.playa

La temperatura mínima será de 19°C durante la noche, mientras que la máxima alcanzará los 26°C en horas de la tarde, configurando un día templado a cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento tendrá presencia a lo largo de toda la jornada. Por la mañana y la tarde soplará del sector sudoeste y sur, con velocidades entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche se intensificará, con valores de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, especialmente en sectores costeros y zonas abiertas.