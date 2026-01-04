Investigan un incendio intencional en un auto estacionado en pleno centro

El fuego se desató en la madrugada del domingo frente al Correo Argentino y fue controlado rápidamente por Bomberos. La propietaria del vehículo sospecha que el hecho estaría vinculado a un conflicto previo.

Un principio de incendio en un automóvil generó alarma durante la mañana de este domingo 4 de enero en la zona céntrica de la ciudad. El episodio ocurrió sobre la intersección de San Martín y Moreno, a pocos metros de la sede del Correo Argentino, donde un vehículo Chevrolet Corsa comenzó a arder en su parte frontal.

Efectivos policiales que se encontraban en el sector advirtieron la situación y dieron inmediato aviso a Bomberos, que lograron sofocar las llamas con rapidez, evitando que el fuego se propagara o causara daños mayores.

De acuerdo al testimonio de la propietaria del rodado, al momento del hecho ella se encontraba en un local bailable y había mantenido un conflicto previo con otra persona. A partir de esa circunstancia, manifestó sospechas de que el incendio podría haber sido provocado de manera intencional.

Ante esta hipótesis, tomó intervención el fiscal de turno, quien dispuso la actuación de la División de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación que permita determinar el origen del siniestro y eventuales responsabilidades.