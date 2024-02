Represión auspiciada por la bandera libertaria

La Plaza del Congreso fue escenario de una represión a quienes se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. La zona había amanecido con un fuerte vallado y, tras los palos y los gases, se vio que un miembro de la Policía Federal portaba el logo de los ultraliberales, la serpiente enroscada y la leyeda "Don´t tread on me" ("no me pises").

La diputada Myriam Bregman fue quien compartió la imagen, aunque confundió al efectivo de la Federal con uno de Gendarmería. La bandera de Gadsden, tal su nombre, fue creada por Christopher Gadsden en 1775 durante la guerra de independencia de Estados Unidos y representa la rebeldía ante el Estado. Pero también es un símbolo supremacista y de extrema derecha.

Embed Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético. pic.twitter.com/Kd2vPnkJ2g — Myriam Bregman (@myriambregman) January 31, 2024

De acuerdo con lo que pudo constatar este diario, el policía libertario es parte del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales. Su cargo sería el de inspector (el tercer grado), una de las jerarquías más bajas de esa fuerza de seguridad.

Lo más extraño es que, de aprobarse la Ley Ómnibus, el agente sería pasible de una sanción, ya que las Fuerzas Armadas y de Seguridad no tienen permitidas las manifestaciones políticas, lo cual incluye no utilizar distintivos partidistas. Se verá si hay alguna reacción oficial.

Página 12