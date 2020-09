Repudio a las intimaciones en forma de féretro

Un ataúd en la puerta de la Legislatura generó repudio este lunes desde la dirigencia política. Mientras el titular del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, dijo también que no se dejarán intimidar a la hora de tratar temas parlamentarios, tal como pretende el gremio que conduce Angel Sierra, la Asociación de Personal de Empleados de la Legislatura (APEL), quien para ello se reunió el viernes con el titular del Poder Legislativo, Ricardo Sastre.

Pero la respuesta unívoca de los titulares de los bloques parlamentarios fue en sentido negativo este lunes. “Creíamos que todo este tipo de cosas ya desterradas de la democracia. Desde ya que las repudiamos. Nadie se hizo cargo”, dijo Adriana Casanovas a FM Del Mar.

“Solo hay posibilidades de hacer una reunión virtual. La última vez, con muchos menos casos en Comodoro y Madryn, el gremio APEL nos presentó una nota para retirar a nuestros colaboradores de las comisiones, lo cual hicimos”, acotó la presidenta del bloque del Frente de Todos.

Con respecto a los pedidos de juicio político que los gremialistas insisten en que se traten este martes en forma presencial, la diputada dijo que “no nos juntamos para unificar una postura. No hay inconveniente en que los juicios sean tratados. No trabajamos el pedido en sí, que lleva todo un proceso. Y no se trata de nombres. No es que se va Arcioni y se terminó el problema. Esta cada vez más a la vista que la crisis es política. No recibimos en la Legislatura los proyectos que dicen elaboraron para superar la crisis”.

Casanovas aclaró además que “tenemos en comisión pedidos de juicio político para Arcioni y Massoni, que tendrían estado parlamentario, pero también hay para Sastre y Puratich”.