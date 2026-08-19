Un marinero del buque Argenova XXVI cayó al mar durante la mañana del martes, cuando la embarcación navegaba rumbo a Puerto Deseado, en Santa Cruz.

Rescatan a tripulante de pesquero que cayó al mar

El trabajador, identificado como Ariel “Gallito” Sotelo, oriundo de Corrientes, llevaba colocado el chaleco salvavidas y pudo ser rescatado rápidamente por sus compañeros.

Según la información compartida por el portal digital Deproa.com, el perdió la estabilidad y cayó al agua cuando el buque se encontraba aproximadamente a dos horas de arribar a puerto.

La rápida reacción del capitán y de la tripulación fue clave para concretar el rescate.

Tras caer al mar, Sotelo permaneció a flote gracias al chaleco salvavidas y fue localizado por sus compañeros, quienes lograron subirlo nuevamente a bordo.

El episodio generó momentos de tensión y preocupación, especialmente luego de las recientes tragedias registradas en el Mar Argentino y que mantienen en alerta a la comunidad marítima.