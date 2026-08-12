Licitan obras de infraestructura para el muelle de Puerto Deseado

El Gobierno provincial dio un paso concreto para recuperar una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo productivo, el empleo y la integración de Santa Cruz con el mar.

Para tal fin pondrá en marcha un plan de inversión de más de 12.000 millones de pesos con obras que contemplan la reconstrucción integral del Sitio N° 4, el Sector I y la zona de transición del muelle de Puerto Deseado para revertir décadas de desinversión.

La iniciativa gubernamental permitirá recuperar el frente de atraque e impactar directamente en la economía de la zona norte y este miércoles se llevó a cabo el acto de licitación de obras que representa el inicio formal del análisis técnico de las ofertas.

El mismo tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno , encabezado por el gobernador Claudio Vidal, quien estuvo acompañado en la mesa de cabecera por laa ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci y autoridades portuarias.

Al respecto, la funcionaria remarcó la determinación del Ejecutivo para revertir años de negativas institucionales, citando que es una decisión política muy importante que no se tomaba desde hace 20 años y era reclamada por trabajadores y empresas.

Asimismo destacó que “todos los puertos están teniendo una planificación de recuperación de infraestructura y este gobierno da la importancia que tiene para el desarrollo de la provincia".

Y en el caso de Puerto Deseado precisó que “la recuperación del Muelle N° 4 no solo dará respuesta a las exigencias del sector pesquero y gremial, sino que redefinirá el perfil logístico del territorio” dado que se proyecta la llegada de buques de mayor calado y la recepción de cruceros turísticos.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz