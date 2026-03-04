Rescatan a un perro atrapado en el murallón del Paseo Costero

El animal había quedado en una zona inclinada, a escasa distancia del mar. La intervención de Bomberos Voluntarios permitió ponerlo a salvo sin lesiones de gravedad.

Una situación de tensión se registró este miércoles en el Paseo Costero, cuando un perro en el sector del murallón y quedó inmovilizado en un tramo de pendiente pronunciada, muy cerca del oleaje.

La escena fue advertida por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso a los Bomberos Voluntarios. Minutos después, una dotación se presentó en el sitio y desplegó un operativo para asistir al animal, que permanecía asustado y con dificultades para desplazarse.

El principal obstáculo fue la inclinación del muro y la cercanía del mar, cuyas olas impactaban a pocos metros, lo que obligó a los rescatistas a evaluar con cautela la maniobra de descenso. Mientras tanto, varios vecinos siguieron el procedimiento desde la parte superior del paseo.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron asegurar al perro y retirarlo del lugar. Según se informó, el animal no presentaba heridas de consideración, aunque evidenciaba signos de estrés por la situación.