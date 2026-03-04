El Municipio dotará de gas natural al barrio La Cantera

Los trabajos incluirán el tendido de más de 2900 metros de cañería y la ejecución de 165 servicios domiciliarios. Dos empresas presentaron sus ofertas para ejecutar la obra.

El Municipio de Comodoro Rivadavia avanzó este martes con la apertura de sobres de la obra “Ampliación Red de Gas Natural Mzas. 115 a 122 – B° Don Bosco, La Cantera”, una intervención clave para mejorar la calidad de vida de las familias del barrio de zona norte.

La obra prevé el tendido de más de 2.900 metros lineales de cañería y la ejecución de más de 160 servicios domiciliarios, incluyendo la colocación de válvulas de bloqueo, nichos prefabricados, pruebas técnicas y la posterior reparación de veredas en los casos que corresponda. Además, contempla el cruce de un arroyo, que se ejecutará mediante la instalación de una cañería de gas natural cumpliendo estrictamente las normas vigentes del ENARGAS y las disposiciones del Instituto Provincial del Agua.

Para definir esta intervención, se trabajó sobre información técnica aportada por la Dirección General de Proyectos de Redes Públicas, que realizó el relevamiento topográfico necesario para garantizar la tapada mínima reglamentaria y la seguridad de la conducción en un cauce natural.

La apertura de sobres se realizó este martes y contó con la presencia de vecinos del sector. En ese marco, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó el alcance de la obra al decir que “es una intervención estratégica que mejora de manera directa la calidad de vida de los vecinos”.

“El gas natural no es un lujo, sino que es un servicio esencial que impacta en la salud, en el bolsillo de la familia y en el desarrollo del barrio. Estamos muy agradecidos por el trabajo articulado de los equipos técnicos municipales para avanzar con esta obra que comenzará pronto”, expresó el funcionario.

Por su parte, la referente barrial Lidia Portugal no ocultó su satisfacción al afirmar que “esta obra es el resultado de tanta lucha que hemos tenido por el gas. Estuvimos presentes cuando se abrieron los sobres y estamos muy agradecidos porque llegamos a un punto en el que ya sabemos que la obra será una realidad”.

Para Portugal, “tener gas es un avance enorme para la calidad de vida”. En ese sentido, recordó que “muchos vecinos hoy se calefaccionan con electricidad y las boletas llegan altísimas en invierno. Esto nos facilitará mucho el día a día”.

En tanto, uno de los vecinos presentes en el acto, Gustavo Villarreal, destacó la realización del concurso de precios para la ejecución de la red de gas. “Para nosotros, es una obra muy importante porque el gas natural va a reducir muchísimo los costos y va a mejorar la vida de nuestras familias. Sabemos que hay otras demandas, pero el gas era prioritario y hoy vemos que el esfuerzo dio resultado”, destacó.