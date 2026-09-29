El principio de incendio ocurrió cerca de las 3 de este martes en una casa del Pasaje Paraná al 400. El hombre fue encontrado en la parte posterior del inmueble con signos de intoxicación por inhalación de humo.

Rescataron a un hombre de 67 años durante un incendio en el Fuchs

Un principio de incendio registrado durante la madrugada de este martes movilizó a efectivos policiales, Bomberos y personal de Defensa Civil hasta una vivienda ubicada sobre el Pasaje Paraná al 400, donde un hombre de 67 años fue rescatado con signos de intoxicación por inhalación de humo.

El episodio –de acuerdo a lo informado por Del Mar Digital- ocurrió cerca de las 3, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo a bordo del móvil 1212, en inmediaciones de calle Malvinas, observó a un transeúnte que se retiraba rápidamente hacia calle Quiroga.

Al aproximarse al sector, los efectivos advirtieron una densa columna de humo negro que emanaba desde la zona del garaje. En ese momento, un vecino se acercó y alertó sobre el incendio.

De inmediato, los policías dieron aviso al número de emergencias 100 y solicitaron la intervención de Bomberos. Al lugar arribó el camión interno 112, con el sargento Juan Silva y Nicolás Alvarado, además del móvil 429 de Defensa Civil.

Una vez en el domicilio, Cristian Sosa informó a los equipos de emergencia que el propietario de la vivienda se encontraba durmiendo en una habitación ubicada en la parte posterior del inmueble.

Tras sofocar el fuego, los bomberos realizaron un rastrillaje interno de seguridad y localizaron al hombre en el fondo de la vivienda. Fue identificado por la Policía como Leopoldo Sosa, de 67 años.

El hombre presentaba signos de intoxicación por inhalación de humo, por lo que recibió las primeras maniobras de asistencia y primeros auxilios por parte del personal de Bomberos en el lugar.