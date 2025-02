Resurgieron fuertes declaraciones de Silvia D´Auro

Al parecer, la expareja de Jorge Rial ya había hecho varios comentarios sobre el mal comportamiento de su hija. "Me robaba la ropa".

Morena Rial se vio envuelta en un gran escándalo al ser detenido por segunda vez. Ahora resurgieron varios audios que Silvia D´Auro le había mandado a Fernanda Iglesias donde hablaba de la conducta delictiva de su hija.

¿Qué dijo Silvia D´Auro sobre Morena Rial?

"Los chicos adoptivos tienen una historia de que como creen que fueron robados tienen una tendencia a robar: plata, cosas, esconder cosas porque sienten que fue lo que con ellos hicieron”, se la escucha a la expareja de Jorge Rial en los audios.

Pero eso no fue todo, ya que Silvia D´Auro también detalló un problema que tenía al vivir con Morena Rial: “En un momento tuve que empezar a dormir con la puerta cerrada de mi cuarto, por miedo a que me lastimaran, tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa”.

¿Por qué fue detenida Morena Rial?

Ángel de Brito utilizó su cuenta oficial de X para revelar que la influencer "actuó como chofer de la banda" y "bajaron la térmica de la casa para concretar el robo con otro auto".

Pero eso no fue todo, ya que el conductor de LAM también mencionó que Morena Rial estaba acompañada de las mismas personas con las cuales fue detenida hace apenas unas semanas. "Misma gente. Se llevaron computadoras y otros elementos", sumó en sus redes.