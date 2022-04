River empató con Atlético Tucumán y sigue segundo

River Plate empató este domingo como local 1-1 con Atlético Tucumán en el marco de la 12ª fecha de la Zona 1 de la Copa Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se disputó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Facundo Tello y los goles los marcaron Enzo Fernández -de penal- para el dueño de casa, y Ramiro Ruiz Díaz, para el "Decano".

El local marcó dominio desde el inicio, pero, a diferencia de otros partidos, le costó llegar con claridad al área rival y recién a los 18 minutos tuvo la primera aproximación, con un remate desviado de Agustín Palavecino.

Luego, el mediocampista del "Millonario" fue protagonista de otra jugada de peligro, con un envío desde la izquierda que se desvió en un defensor y casi se le mete a Nicolás Campisi por el segundo palo.

El único remate al arco de Atlético Tucumán fue un intento de Ramiro Ruiz Rodríguez desde lejos, pero muy alto. Palavecino contó con otra buena chance: a la salida de un tiro de esquina, el 8 enganchó en el área y disparó desviado de zurda.

Con el tiempo reglamentario cumplido, Julián Alvarez habilitó a Matías Suárez, al 7 lo derribaron y Facundo Tello sancionó penal. Enzo Fernández se hizo cargo y marcó el 1-0.

Apenas iniciado el segundo tiempo, River casi se pone 2-0 con un gran remate de Palavecino que se colaba en el ángulo izquierdo de Campisi, pero el arquero rival reaccionó bien. El visitante alcanzó el empate luego de una jugada rápida en ataque, un remate cruzado de Ciru Rius y un cabezazo de Ruiz Rodríguez tras el rebote de Franco Armani. River sintió ese golpe que no se esperaba y siguió intentando, incluso con algunas situaciones claras, pero no logró desnivelar.

Más allá del empate, el equipo de Marcelo Gallardo continúa en el segundo puesto de la Zona A, con 23 unidades, a falta de dos fechas para la finalización de esta etapa. El próximo compromiso será el miércoles en Chile, por la Copa Libertadores frente a Colo-Colo, y el sábado visitará a Sarmiento en Junín.

Síntesis

River 1 / Atlético Tucumán 1

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Agustín Palavecino; Matías Suárez y Julián Alvarez. DT: Marcelo Gallardo.

AtléticoTucumán: Nicolás Campisi; Martín Garay, Marcelo Ortíz, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ciro Ruis, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Ramiro Ruiz Rodríguez; Federico Andrada y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Gol PT: 46' Enzo Fernández (RP) de penal.

Gol ST: 12' Ramiro Ruiz Rodríguez (AT).

Cambios ST: 22' Braian Romero x Suárez (RP), Tomás Pochettino x Palavecino (RP) y Cristian Ferreira x Simón (RP); 26' Cristian Menéndez x Andrada (AT) y Renzo Tesuri x Rius (AT); 29' Bruno Zuculini x Pérez (RP), 33' Leonardo Heredia x Lotti (AT), 39' Joaquín Pereyra x Ruiz Rodríguez (AT) y Matías Orihuela x Risso Patrón (AT); 42' Elías Gómez x Casco (RP).

Amonestados: Díaz, Herrera (RP). Orihuela (AT).

Incidencias: no se registraron.

Estadio: Monumental.

Arbitro: Facundo Tello.

VAR: Ariel Penel.