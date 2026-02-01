El “Millo” derrotó 3-1 a Tucumán de Gimnasia por el 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina. Waiwen cierra desde las 21 ante San Lorenzo.

River volvió a ganar y se lleva un par de triunfos por la LVA

River Plate se impuso ante Tucumán de Gimnasia por 3-1 en el marco de la cuarta y última fecha del 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa en Comodoro Rivadavia.

El “Millonario” se llevó el primer set 25-18, pero luego, Tucumán de Gimnasia lo igualó al imponerse en el segundo parcial 25-21.

Sin embargo, River reaccionó llevándose los dos siguientes sets con marcador de 25-21 y 25-21, para de esa manera llevarse de la ciudad dos importantes triunfos a Buenos Aires, logrando el primero ante el local Waiwen Vóley.

El receptor Giuliano Turcito, del equipo ganador, fue uno de los goleadores del juego con 24 puntos, 20 de ellos de ataque, mientras que el punta receptor Maximiliano Geysels, también con 24, fue el mejor en el elenco tucumano.

Con ese resultado, River llegó al quinto lugar con 21 puntos (8 triunfos y 7 derrotas), mientras que Tucumán de Gimnasia -ahora sexto-, también suma la misma cantidad de unidades en la tabla, pero 7 éxitos y 8 caídas.

La acción de este 5º Tour se cerrará a partir de las 21, con el encuentro entre el anfitrión Waiwen -que marcha noveno- y el octavo San Lorenzo, partido en donde el equipo de Lisandro Luppo necesita la victoria para seguir con chances de clasificación.

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Domingo 1 – Día 4

- Boca Juniors 1 / UPCN San Juan Vóley 3 (22-25, 14-25, 25-22 y 16-25).

- Monteros Vóley Club 3 / Vélez Sarsfield 1 (25-19, 25-20, 21-25 y 25-23).

- River Plate 3 / Tucumán de Gimnasia 1 (25-17, 21-25, 25-21 y 25-21).

21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.