Rob Reiner y su hijo Nick habrían discutido en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien

La antesala al crimen del cineasta y su mujer fue una reunión social celebrada el sábado pasado en Hollywood por el popular presentador de televisión.

La policía de Los Ángeles investiga el doble crimen del cineasta y actor Rob Reiner y su mujer, Michele, quienes fueron asesinados en su mansión de Hollywood el domingo por la noche. Este lunes quedó detenido Nick, uno de los hijos de la pareja, y con el paso de las horas salieron a la luz detalles de las últimas interacciones entre él y sus padres.

Según reportó el sitio TMZ, Michele Reiner le habría confiado a sus allegados la angustia que vivía junto a su marido porque su hijo Nick tenía problemas de adicción y su salud mental estaba comprometida. "Probamos de todo", habría dicho la mujer.

Además, fuentes allegadas a la familia Reiner confirmaron al mismo medio que el cineasta y su hijo habían mantenido "una discusión muy fuerte" en una fiesta realizada este fin de semana en la casa del comediante y presentador Conan O'Brien.

O'Brien celebró una fiesta de Navidad el sábado pasado en su casa de Los Ángeles, a la que invitó a sus colegas y amistades de Hollywood, entre ellos, Rob y Michele Reiner, y su hijo Nick.

El matrimonio decidió retirarse tras el escándalo con su hijo, lo que dio lugar a especulaciones sobre cuán fuerte fue ese intercambio que llegó a los oídos de varios comensales en el momento y se convirtió en una pieza clave para reconstruir las últimas horas de sus vidas. Lo que tampoco está del todo claro es si Nick se retiró al mismo tiempo que sus padres, pero esos son detalles que todavía están en investigación.

Nick Reiner fue arrestado en la mañana de este lunes, al día siguiente de que las autoridades encontraran los cuerpos de sus padres con lesiones de arma blanca en sus cuellos.

Al principio la Justicia de Los Ángeles le había impuesto una fianza de U$S 4.000.000, pero debido a los nuevos datos que surgieron de la investigación se retiró esa posibilidad y el hombre de 32 años seguirá detenido sin posibilidad de excarcelación.