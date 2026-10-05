Robaron una rueda de auxilio, huyeron en una Suran, chocaron y terminaron presos

“Jaimito” y un cómplice fueron aprehendidos luego de ser señalados por el robo de la rueda de auxilio de una Toyota SW4.

Dos hombres fueron detenidos este lunes por la mañana en Comodoro Rivadavia luego de un operativo policial que se inició a partir de una denuncia anónima por el presunto robo de una rueda de auxilio.

El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo, que recibió una comunicación anónima en la que se alertaba sobre la presencia de dos hombres en la parte trasera de una Toyota SW4 de color negro, quienes estarían sustrayendo la rueda de auxilio del vehículo.

Según la información policial, tras cometer el hecho ambos individuos abordaron un Volkswagen Suran y se dieron a la fuga. La situación fue comunicada a la red policial para iniciar su búsqueda.

Posteriormente, personal de Protección Ciudadana informó que se encontraba siguiendo al vehículo por la zona de Necochea y 13 de Diciembre. La persecución continuó hasta el cruce de San Luis y Tierra del Fuego, donde la Suran colisionó contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Tras el impacto, los ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapar a pie. Uno de ellos fue aprehendido en el lugar, mientras que el segundo huyó por calle Juan de Garay en dirección a Salta. Finalmente, el sujeto fue alcanzado por efectivos de la Seccional Tercera.

Los detenidos fueron identificados como Damián M., alias “Jaimito”, y Fabián N. En tanto, el Volkswagen Suran utilizado durante la fuga quedó bajo custodia policial a la espera de ser trasladado a la dependencia correspondiente.