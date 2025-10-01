Robertito Funes Ugarte, enfurecido tras perder el Martín Fierro a mejor cronista

El periodista de Telefe se mostró molesto con APTRA por las ternas y los ganadores que anunciaron en la ceremonia.

Robertito Funes Ugarte se mostró indignado con APTRA luego de haber perdido la terna a mejor cronista en el Martín Fierro y movilero frente a Oliver Quiroz de A la Tarde (América TV).

En diálogo con Puro Show (El Trece), el periodista aseguró: "Estoy embolado, fue un mamarracho total. Un espanto. La gente de APTRA, esta gente desdentada. Es una ironía".

"Yo soy periodista, he ido a cubrir mil quinientas cosas, lo del Oliver está genial pero se lo tenés que dar el premio en revelación. Todo mezclado, un espanto. El muchacho Oliver es bárbaro haciendo lo que hace pero era para revelación", hizo referencia a su colega.

Finalmente, manifestó: "Hay que rejuvenecer APTRA. Pilar Smith sería genial al lado de Luis Ventura. Mi enojo es que las ternas están mal diagramadas. Todo fue raro, hay que renovar. Luis hace un laburo fantástico pero..."

OLIVER QUIROZ

Si bien Robertito Funes Ugarte aseguró que el problema no era con Oliver Quiroz, él reveló en Ya fue todo: "Los cronistas se acercaron y me dijeron que Robertito estaba re enojado, yo no entendía nada porque estaba adentro festejando. Pregunté qué pasó y me contaron la situación. Cuando estábamos en el after yo lo saludé y le agradecí por ser competidor de terna, porque todos merecíamos el premio. Lo saludé, me encaró y me dijo 'bueno, esto es APTRA, cuando pasen los años te vas a dar cuenta', no me felicitó. Yo me acerqué buena onda, sabía que estaba medio caliente pero bueno".

Y, concluyó: "Todos los días hacemos guardia, hora tras hora estamos ahí esperando a todos los famosos, todos ustedes que están acá presentes y que me dieron siempre una nota y se los agradezco".