El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Nancy Pazos

Robertito Funes Ugarte sufrió un tenso momento en el Congreso luego de ser agredido por parte de un grupo de personas que realizaban una marcha por el triple crimen en Florencio Varela. Ahora, fueron Yanina Latorre y Nancy Pazos quienes se cruzaron en X al hablar sobre el episodio.

Todo comenzó cuando la panelista compartió mensajes en contra del periodista y luego reposteó el video de lo ocurrido para compartir su opinión: "¿No será para hacerle caso a la frase del presidente? ¿No dice Milei que la gente no odia lo suficiente a los periodistas?".

Al ver este mensaje, Yanina Latorre le respondió filosa: "¿Estas justificando la agresión? El odio te tiene ciega". Lejos de esquivar el conflicto, Nancy Pazos le contestó: "Los que justifican la agresión a los periodistas son los que votan a Milei, bonita. No te confundas. Conmigo no. Yo no odio. ¿Vos?".

Este sábado 27 de septiembre, se convocó a una marcha en el Congreso como pedido de Justicia y por la inseguridad por las tres chicas que fueron encontradas muertas. Cuando todo parecía marchar sin inconvenientes, el periodista LN+ fue apartado del lugar a los gritos y una de las personas lanzó: "Nos dan vergüenza los gays".

En un video en su cuenta de Instagram, el periodista se expresó para generar tranquilidad: "Les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir, a insultar, después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia con los otros medios".

"De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres insultándome, periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer de la comunidad LGTB que me empujó y me arañó", detalló.