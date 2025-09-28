Pity Álvarez anunció un show en Vélez, pero la productora y el club lo desmintieron

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados había anticipado su regreso a los escenarios para diciembre. Sin embargo, tanto la productora PopArt Music como Vélez Sarsfield negaron la realización del recital. El músico sigue a la espera de una definición judicial en la causa por homicidio que enfrenta desde 2018.

Casi dos meses después del sorpresivo anuncio que Cristian “Pity” Álvarez hizo en su cuenta de Instagram sobre un show previsto para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, tanto el club de Liniers como la productora PopArt Music salieron a desmentir la información casi en simultáneo.

Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está procesado por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido el 11 de julio de 2018 en el barrio porteño Cardenal Samoré. Si bien la investigación ya concluyó, el juicio oral aún no tiene fecha de inicio, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29 de la Ciudad de Buenos Aires aguarda informes médicos que determinen si el músico está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

De acuerdo con los peritajes del Cuerpo Médico Forense, el cantante no estaría en condiciones de ejercer su derecho a defensa porque “no comprende la criminalidad de sus actos”. Por ello, el TOC 29 ordenó nuevas evaluaciones, que se extenderán hasta noviembre, antes de definir los pasos a seguir en la causa.

La situación generó dudas entre los seguidores y en el ámbito judicial: ¿cómo es posible que no esté apto para un juicio, pero sí para encarar un recital masivo? Una fuente vinculada al expediente explicó a Realpolitik que “hasta que no estén todos los informes no se puede avanzar”, aunque aclaró que actualmente “no hay ningún impedimento judicial para que Álvarez anuncie un concierto y actúe en un escenario”.

El video en el que Pity anticipaba su regreso, difundido a principios de agosto, generó expectativa entre sus seguidores pese a que no se lo veía en buen estado de salud. El repentino desmentido de PopArt Music alimentó las especulaciones: algunos sostienen que la productora busca evitar confirmar un evento que podría cancelarse a último momento y generar pérdidas económicas. Por ahora, el regreso del músico a los escenarios sigue siendo una incógnita.