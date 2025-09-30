Los ganadores de los Martín Fierro 2025

La ceremonia se realizó este lunes 29 de septiembre en el hotel Hilton de Buenos Aires, con transmisión por Telefe y conducción de Santiago del Moro. Se entregaron 35 premios y hubo homenajes a las grandes figuras de la TV.

Se entregaron 35 premios a distintas categorías y hubo homenajes a las grandes figuras de la TV: Mirtha Legrand fue homenajeada con el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión. Brindaron también el Martín Fierro de Televisión Abierta Minuto de Oro para la final de la Copa América 2024.

Entre los programas con mayor presencia en la lista de nominados se destacó Margarita, el spin-off de Floricienta creado por Cris Morena, que cosechó nueve candidaturas, incluidas las categorías Actriz protagonista de ficción (Isabel Macedo) y Revelación, en la que figuran Lola Abraldes, Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg.

Otra producción fuerte fue El encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella y Gabriel Goity, que competió en varias ternas tras su paso del streaming a la televisión abierta.

Martín Fierro de Oro 2025

El ganador del Martín Fierro de Oro fue para Santiago del Moro, conductor del Gran Hermano 2024 y de la entrega de los distintos premios en estas premiaciones.

Los ganadores del Martín Fierro 2025

Panelista

El primer premio entregado fue al mejor Panelista, en el cual ganó David Kavlin mediante la conducción del programa Todas las Tardes en el Nueve.

Programa musical

El programa Planeta 9, conducido por Edith Hermida y Maia Chacra, obtuvo la galardón al mejor Programa Musical. Programación con música en vivo, actualmente no esta en vivo, pero se estima que vuelva para el 2026.

Actriz de Reparto

Julia Calvo, intérprete en la novela televisiva Margarita, transmitida en Telefe, fue premiada con el galardón a la mejor Actriz de Reparto.

Aviso publicitario

La publicidad Contexto Argentino de Mercado Libre ganó la premiación al Aviso Publicitario. Desarrollada por la agencia GUT, ofrece un enfoque cercano y auténtico.

Cronista/Movilero

El premio al mejor Cronista/Movilero fue para Oliver Quiroz, perteneciente al programa Por la Tarde de América TV.

Noticiero Diurno

El galardón al mejor Noticiero Diurno se lo llevó El Noticiero De la Tarde de Telefe. Un canal que trata de estar cerca de la gente con un enfoque de noticas duras y fuertes.

Viaje/Turismo

Resto del Mundo, bajo la conducción de Fede Bal obtuvo la gratificación, en un homenaje a la categoría de Viaje y Turismo. Hace 22 años Resto del Mundo recorre el planeta para mostrar los destinos más exóticos.

Actor de Reparto

El ganador del premio al mejor Actor de Reparto fue para Marco Caponi, participante de la serie de televisión Iosi, el Espía Arrepentido.

Programa Deportivo

El premio al Programa Deportivo fue para la cobertura de la Copa América en Telefe, con la conducción de la dupla Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

Programa de Gastronomía

El Martín Fierro al Programa de Gastronomía se lo entregaron a Qué Mañana de canal Nueve.

Branded Content

El Gran Bartender, canal de Telefe, fue distinguido con el galardón a Branded Content.

Interés General

El triunfador fue el programa de Susana Giménez. Clásica de la televisión argentina volvió en 2024 para continuar con las cotidianas entrevistas y entretenimiento.

Reality

Gran Hermano 2024 fue galardonado con el Martín Fierro al mejor Reality televisivo en Argentina. Con recórds de postulantes, el programa celebrará su cuarta temporada desde su regreso.

Director

La dupla Gastón Duprat y Mariano Cohn ganó la premiación al mejor Director de Argentina. Ambos produjeron El Encargado y Terapia Alternativa.

Actriz Protagonista de Ficción

Isabel Macedo, estrella de la serie televisiva Margarita, se llevo el galardón a la Actriz Protagonista de Ficción destacada.

Jurados

El premio a la mejor mesa de Jurados lo ganó el trío Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular. Los tres eligen al ganador en el programa Bake Off.

Magazine

En una terna de tres nominaciones, DDM de América TV, bajo la conducción de Mariana Fabiani, fue elegido como el mejor Magazine de la televisión. Combina actualidad y entretenimiento.

Revelación

Lola Abraldes (Margarita) obtuvo el premio a Revelación.

Director de No Ficción

El Martín Fierro en esta categoría fue para Luis Areco, director de LAM y Cantando 2024 en el canal América.

Autor/Guionista

El premio al mejor Autor/Guionista fue entregado al grupo Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, guionistas de Iosi, el Espía Arrepentido.

Labor Periodística Masculina

El Martín Fierro en esta categoría fue para Rodolfo Barili, conductor de Telefe Noticias.

Humor

Peto Menahem ganó el premio a la Labor Humorística en el programa La Noche Perfecta de ElTrece.

Labor en Conducción Femenina

En su vuelta a la TV, a Susana Giménez le entregaron el Martin Fierro a la Labor en Conducción Femenina. Conductora de su propio programa, es el segundo premio de la noche.

Humorístico de Actualidad

El premio en esta terna fue para Paso en América. Conducido por Sabrina Rojas, se puede ver todas las noches en la pantalla de América.

Noticiero Nocturno

El galardón al mejor programa de Noticiero Nocturno es para Telenoche, bajo la dirección de Nelson Castro y Dominique Metzger.

Entretenimiento

El programa destacado a Entretenimiento es Ahora Caigo de ElTrece, guiado por Darío Barassi.

Ficción

El Martín Fierro en esta categoría se lo llevo la serie juvenil romántica Margarita, creada por Cris Morena.

Periodístico

El mejor programa Periodístico fue entregado a LAM de América, un programa que sale en vivo por la televisión argentina hace 10 años.

Labor Periodística Femenina

Romina Manguel se alzó con un Martín Fierro en esta prestigiosa categoría.

Actor Protagonista en Ficción

A Gabriel Goity le dieron el Martín Fierro al mejor Actor Protagonista en Ficción, intérprete de un personaje en la serie El Encargado.

Labor en Conducción Masculina

El Labor de Conducción Masculina fue para Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano 2024 en Telefe.

Programa de Servicio

El Martín Fierro en esta categoría se lo llevo ADN: Buena Salud de la Televisión Pública. Ofrece información actualizada sobre medicina, bienestar y calidad de vida.

Big Show

En esta terna, Bake Off Famosos 2024 ganó el galardón Gran Programa en la pantalla de Telefe, bajo la conducción de Wanda Nara.

Cultura/Educativo

El premio al mejor programa Cultura/Educativo fue entregado a Argentina de Película.

Producción Integral

Telenueve Central recibió el galardón en esta terna. Este clásico se destaca en su programación.

Fuente: Perfil