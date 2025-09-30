Quién es el tuitero libertario que amenaza a Florencia Peña

La actriz denunció en su cuenta oficial de X que hay un joven amenazándola con difundir un video íntimo con Alberto Fernández. Conocé de quién se trata.

La actriz y conductora Florencia Peña ha presentado una denuncia formal ante la Justicia contra el militante libertario Pedro Lantaron, cuyo usuario en redes sociales es @elpittttt. La acción legal surge a raíz de que el hombre supuestamente la amenazó con difundir un supuesto video íntimo con el expresidente Alberto Fernández. La actriz aseguró categóricamente que ni la grabación ni una supuesta conversación difundida por Lantaron son reales.

A pesar de la denuncia judicial y la exposición pública por parte de Peña en sus propias redes, Lantaron decidió redoblar la apuesta. Utilizando su cuenta de X, continuó publicando mensajes violentos contra la actriz durante el fin de semana. “Qué divertido fin de semana. Gracias a la degenerada que se garch… a Alberto Fernández en cuarentena realmente me cagué de risa. No hubieras sido una degeneradita y listo”, expresó Lantaron, entre otros comentarios cargados de agravios.

Pedro María Lantaron es un hombre que se define como “psicópata” en su perfil de X y que se caracteriza por expresar sus opiniones con extrema vehemencia. Se trata del extitular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y un ferviente militante de La Libertad Avanza.

Lantaron se destaca por sus mensajes cargados de ironía, que utiliza principalmente para denostar a figuras asociadas al kirchnerismo, y tiene una descripción de sí mismo muy particular: “Vuelvo loco a los kukas con memes hechos con Paint”, reza su biografía en la red social.

El militante no solo es conocido por sus polémicos posteos, sino también por sus aspiraciones políticas. Recientemente, anunció su candidatura a concejal en Pilar, representando a La Libertad Avanza, el partido del actual presidente. “Tengo el agrado de contarles que voy a ser candidato a concejal para defender las ideas del mejor presidente de la historia Argentina, Javier G. Milei. La Libertad Avanza”, comunicó en sus redes sociales.