El hombre, de 43 años, fue interceptado por la Policía a pocos metros del comercio. Durante el procedimiento, los efectivos también encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con cocaína.

Robó en una pizzería y gritó que lo perseguían fantasmas

Un particular episodio policial se registró en Puerto Madryn, donde un hombre de 43 años fue detenido luego de ingresar a una pizzería, sustraer un utensilio de cocina y retirarse del lugar mientras gritaba que era perseguido por fantasmas.

El hecho ocurrió en un establecimiento gastronómico ubicado sobre Boulevard Brown al 700, que funciona como pizzería y pool. Según trascendió, la propietaria se encontraba realizando las tareas de cierre cuando el individuo ingresó al comercio, se dirigió directamente a la cocina y tomó un cortador de pizza semicircular.

Lejos de pasar inadvertido, el hombre abandonó el local en un evidente estado de alteración y comenzó a gritar que lo perseguían "fantasmas", una situación que llamó la atención en las inmediaciones.

Personal de la Comisaría Primera intervino rápidamente y logró interceptarlo a pocos metros del establecimiento. De acuerdo con la información policial, el sospechoso, identificado por sus iniciales D.F. y oriundo de Cholila, continuaba pronunciando frases incoherentes al momento de ser identificado.

Durante el procedimiento, el hombre arrojó al suelo el cortador de pizza que había sustraído minutos antes.

El hallazgo durante la requisa

La intervención policial tuvo otro dato relevante. Al realizar la requisa personal, los efectivos encontraron entre las prendas del detenido un envoltorio de nylon que contenía una sustancia identificada como cocaína.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar su situación procesal.