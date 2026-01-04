Rompieron el vidrio de un auto para robar una cartera

Fue en el sector de estacionamiento de la costanera. Un testigo alertó a la Policía y uno de los sospechosos fue detenido.

Personal de la Seccional Primera intervino este sábado, alrededor de las 19:20 horas, en un robo ocurrido en el sector de estacionamiento de la costanera.

Según se informó, un testigo dio aviso a la Policía tras observar a dos hombres que dañaron el vidrio de un vehículo Volkswagen Bora, color gris, y sustrajeron elementos del interior. Luego del hecho, los sospechosos se dieron a la fuga en dirección a la calle Máximo Abásolo.

Ante la denuncia, se desplegó un operativo policial que permitió localizar a uno de los presuntos autores, quien fue interceptado en una garita de colectivos. El individuo presentaba características físicas y de vestimenta coincidentes con las aportadas por el testigo y tenía en su poder los elementos denunciados como robados.

Entre los objetos recuperados se encontraba una cartera de cuero de color negro y una suma de 15.000 pesos en efectivo. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúa con la investigación para dar con el segundo involucrado.