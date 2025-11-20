Rosario Central es Campeón de Liga 2025

En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolvió este jueves considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada, además de los beneficios previamente estipulados (acceso a la Supercopa Internacional y clasificación a la CONMEBOL Libertadores).

Tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que por unanimidad se decidió incorporar este nuevo título de competencia anual, también se determinó reconocer como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central, al haber sido el equipo que más puntos sumó durante el año.

Participaron del encuentro, y por lo tanto estuvieron presentes en su coronación, Gonzalo Belloso (presidente del club), Carolina Cristinzano (vicepresidenta 1°), Ariel Holan (director técnico), Jorge Broun (capitán) y Angel Di María (emblema de la institución).

“Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, expresó Angel Di María.

“Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”, señaló Ariel Holan.

“Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”, afirmó Jorge Broun.

“Desde el día que empezamos a conducir el club decidimos que Rosario Central debía volver a ser protagonista. Este plantel, este año, nos hizo disfrutar mucho eso. Estamos agradecidos a todos, también a la Comisión Directiva y, sobre todo, a la gente”, destacó Gonzalo Belloso.

“Queremos reconocer el trabajo de todos y la decisión que se ha tomado -también pensando en el futuro- de premiar lo hecho durante todo el año”, concluyó Carolina Cristinzano.