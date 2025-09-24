Rubén Torrijos le da nombre a una calle del Newbery

Se trata de uno de los primeros pobladores del sector que cumplió con una destacada labor comunitaria, colaborando con la construcción del colegio Santo Domingo Savio.

El acto de imposición del nombre de Rubén Torrijos a la calle Código 497 se desarrolló este miércoles a la mañana, con la presencia de la secretaria de Género, María Cativa; el concejal Marcos Panquilto; representantes de distintas instituciones; y familiares y amigos del homenajeado.

Rubén Alejandro Torrijos García nació el 23 de octubre de 1911 y arribó a nuestra ciudad en 1947, junto a su esposa Sara Velázquez, y sus cinco hijos. Se le asignó un terreno en lo que actualmente es el barrio Jorge Newbery, donde construyó su casa, constituyéndose en uno de los primeros pobladores del sector.

Torrijos tuvo diversos oficios y colaboró, ad honorem, en la edificación del colegio Santo Domingo Savio, una de las tantas acciones comunitarias que llevó adelante. Falleció el 5 de diciembre de 1989, a los 78 años, dejando una huella imborrable en la memoria de sus vecinos.

En ese contexto, Cativa sostuvo que “nos emociona reconocer a un pionero del barrio Jorge Newbery con mucha historia detrás, siempre pensando en colaborar. Pasar por esta calle y ver su nombre será algo muy gratificante para sus hijos y sus nietos”.

“Esto se debe a la labor del Concejo Deliberante para homenajear a los vecinos destacados de Comodoro. Las familias pueden presentar sus proyectos para seguir reconociendo a aquellos que marcaron la historia de nuestra ciudad, plasmando sus nombres en calles y bulevares”, añadió la funcionaria.

Por su parte Virginia Torrijos, nieta de Rubén, agradeció a las autoridades municipales “por permitirnos concretar este homenaje que veníamos soñando desde hace mucho tiempo; también a los representantes del Club Newbery que se acercaron, ya que mi familia es parte de su historia”.

“Estamos muy emocionados, somos 10 hijos, 40 nietos y casi 50 bisnietos, además de tataranietos, y todos heredamos los valores de este viejito que un día soñó con un futuro mejor para su familia. Cada uno desde su lugar, colaboramos por un Comodoro mejor”, cerró.