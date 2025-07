Sabrina Rojas a los besos con un jugador de la Selección argentina

La noche, los boliches, las luces bajas y un cruce casual terminaron desatando uno de los rumores más explosivos del momento. Sabrina Rojas fue señalada como protagonista de un romance sorpresa con un jugador de la Selección Argentina, y el video que se filtró no tardó en encender el fuego. Sin embargo, ella no se quedó callada y salió a aclarar todo… con lujo de detalles.

La bomba explotó en LAM, cuando Pepe Ochoa aseguró: “Él es Nico González, jugador de la Juventus. Y ella es… Sabrina Rojas”. Y como si eso no alcanzara, agregó: “Estuvieron el fin de semana en Chana toda la noche juntos. Hubo roces de labios y se fueron juntos”.

Semejante afirmación sacudió las redes y también a los compañeros de Pasó en América, quienes no dudaron en lanzar al aire un “¡Botinera, botinera!” entre risas. Pero lejos de esquivar el tema, Sabrina tomó aire y, con una mezcla de humor e indignación, contó su verdad.

“El chico está de novio, chicos. No…”, arrancó Rojas con su descargo. “Venía en el auto, me empezó a explotar el teléfono y dije: ‘¿qué pasó?’. Siempre pienso en una tragedia. Digo: ‘¿quién salió en pelotas?’”.

Lo cierto es que, según su versión, el encuentro fue absolutamente casual. “Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué fotos con chicos que estaban ahí... entendí que eran amigos de él”, explicó.

Embed SABRINA ROJAS ESTARÍA CON EL FUTBOLISTA NICO GONZÁLEZ



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/OsNQk9b0Cl — América TV (@AmericaTV) July 14, 2025

Con esa frontalidad que la caracteriza, Sabrina no dejó nada sin aclarar: “La conversación fue muy tonta. Yo no sabía quién era. En el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música”.

Y agregó una perlita: “Le digo ‘vos sos muy joven’... como que yo estaba desubicada, era la Cris Morena. Me dice ‘¿vos no sabés quién soy yo?’ y me cuenta. Le digo ‘mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos’. Y ahí terminó todo… Me fui sola. Nadie chapó con nadie”.

Para cerrar con humor, Sabrina reveló cómo reaccionaron sus hijos: “Fausto me dice ‘¿no le pediste una foto?’ y Esperanza, mirá qué sabia, me dice ‘si estuviste hablando en un boliche seguro van a decir que es su novio’. Pero nada que ver, él tiene novia”.

La noche terminó en risas, pero dejó en claro que un mal ángulo, una charla fuerte y un video bastan para armar una novela… aunque no haya pasado nada.