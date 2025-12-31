Santa Cruz: conflictos sociales, viales y patrimoniales

Desalojos judiciales, desapariciones, siniestros viales, hechos delictivos y decisiones oficiales de alto impacto marcaron la agenda santacruceña, de acuerdo a lo que marcan las notas más leídas del año en El Patagónico.

La cobertura sobre lo acontecido en Santa Cruz se ubicó en lugar destacado, a partir de casos concretos que combinaron conflictividad social, hechos policiales y decisiones estatales con fuerte repercusión pública.

Uno de los temas que mayor atención generó fue la intimación judicial a una jubilada para desalojar su vivienda, luego de que su propio hijo vendiera la propiedad sin su consentimiento. El caso despertó interés por el entramado familiar, la vulnerabilidad de la mujer y las implicancias legales del conflicto.

También se destacó la repercusión provocada por la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer, tras el paso de maquinaria de Vialidad Nacional. El hecho generó un fuerte debate público y cultural, al tratarse de una figura central de la historia y la memoria patagónica.

#SantaCruz Vialidad Nacional arrasó el monumento a Osvaldo Bayer

La escultura metálica que recreaba el rostro del historiador y periodista estaba ubicada en la Ruta 3, a pocos kilómetros del acceso a Río Gallegos.



— El Patagónico (@elpatagonico) March 25, 2025

En el plano productivo y económico, una de las notas más leídas tuvo que ver con la retirada de equipos petroleros, un registro que expuso el repliegue de la actividad hidrocarburífera y sus consecuencias directas sobre el empleo y la dinámica económica provincial.

La agenda santacruceña incluyó además casos policiales y viales de alto impacto, como la aparición sin vida de un empresario que estaba desaparecido, finalmente hallado tras un siniestro vial, y una causa que tuvo como protagonistas a una pareja joven señalada como responsable de reiterados delitos en la Ruta 3, generando preocupación entre automovilistas y transportistas.