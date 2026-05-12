Marcelo Félix Curtti, único detenido por el crimen del jubilado petrolero Aníbal Cepeda de 72 años, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado, fue trasladado este martes al Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.

La justicia indagó al detenido por el crimen del jubilado petrolero

Ingresó alrededor de las 13:00 a la sede judicial donde iba a ser sometido a declaración indagatoria bajo una estricta custodia policial, en el marco de las primeras medidas judiciales luego de los procedimientos realizados por la Policía de Santa Cruz y el Cuerpo Médico Forense.

Curtti bajó de un patrullero esposado con la cabeza cubierta por la capucha de la campera verde. Caminó hacia la puerta del Juzgado vistiendo pantalón azul oscuro y zapatillas deportivas blancas sin cordones.

La causa es investigada por el juez subrogante Gerardo Giménez, quien deberá resolver en los próximos días la situación procesal del sospechoso, al que se le iban a leer los cargos por los que está acusado.

Entre los elementos que analiza la Justicia se encuentran el ocultamiento de los restos, la edad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

También se esperan los resultados de la autopsia y de nuevas pericias criminalísticas para determinar cómo fueron las últimas horas de Aníbal Cepeda y si hubo más personas involucradas.

Vale recordar que las investigaciones comenzaron la denuncia por desaparición presentada por la esposa de Aníbal Cepeda en la Comisaría Primera de Río Gallegos, debido a que el jubilado no aparecía desde el 20 de abril.

En la mañana del domingo 10 de mayo, efectivos policiales ingresaron al complejo habitacional de la calle Moyano al 500 y encontraron restos humanos dentro de bolsas ubicadas en un pozo ciego.

En el operativo trabajaron agentes de Criminalística y personal del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), dependiente de la Superintendencia de Bomberos.

Según información incorporada a la causa, Curtti se presentó ante la Justicia durante el fin de semana luego de que el Ministerio de Seguridad difundiera un pedido de averiguación de paradero.

El acusado es oriundo de la provincia de Buenos Aires y llegó a Río Gallegos tras ser trasladado desde una cárcel federal a la Unidad Penitenciaria N°15 mientras cumplía condenas por robo y estafas, y luego de un periodo de encierro quedó en libertad y se afincó en Río Gallegos.

Fuente y foto: La Opinión Austral