Santilli encabezaría la lista ante la renuncia de Espert

Después que José Luis Espert anunciara su decisión de bajarse de la candidatura, Diego Santilli sería quién encabezaría la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, mientras que Karen Reinhard permanecería en el segundo lugar.

El artículo 7° de la Ley Electoral indica que si un candidato se baja tiene que ser reemplazado por uno de su mismo género, para mantener la paridad. Por lo que el reemplazo del economista liberal, sería Santilli pasaría del tercer puesto al primero, mientras que la conductora continuaría en el segundo lugar.

Sin embargo, embargo, el primer lugar de la lista representa una situación especial, ya que cambiar a un candidato por otro del mismo género tiene sentido en cualquier posición, excepto en este caso porque ese movimiento puede alterar la paridad completa del listado. En estos casos, la decisión final queda en manos del juez electoral, quien debe garantizar que la conformación final de la boleta siga respetando la paridad de género.