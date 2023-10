Scaloni afirmó que decidirá este martes si Messi juega ante Perú

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina de fútbol, habló este lunes en conferencia de prensa en la previa del partido por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y se mostró molesto ante una pregunta sobre el futuro de Lionel Messi en la ’Albiceleste’, además dio detalles de su estado físico.

Consultado respecto a la posibilidad de que el capitán vaya desde el inicio en Lima, afirmó: "Leo está bien, se viene entrenando y sumando

entrenamientos. Tomaremos la decisión mañana. Si está bien, jugará que es lo que todos queremos", sostuvo.

Durante el transcurso de la conferencia, se le preguntó al DT sobre cómo los argentinos tienen que acostumbrarse a ver menos a Messi con la camiseta de la Selección y la respuesta fue contundente: "Vamos a quedarnos con que está todavía. Qué manera esa de pensar cuando no esté, cuando no esté. La verdad, está todavía vigente, dejémoslo tranquilo".

"Nosotros estamos acostumbrados a hacernos el harakiri solos, vamos a dejarlo. ¿Lo estamos retirando? ¿Estamos todos locos? Vamos a dejarlo", sostuvo Scaloni.

Respecto al buen rendimiento que Argentina mostró sin Messi, el director técnico explicó: “El equipo juega de una manera muy marcada, esté quien esté en la cancha y eso es lo más importante. Nos gustaría que Leo siempre esté en la cancha por el bien del fútbol, y si no está hay que encontrar la manera de suplirlo".

Argentina, único líder de la tabla de posiciones con puntaje ideal, solo perdió uno de sus últimos 50 partidos -en el estreno del Mundial contra Arabia Saudita-. Sin embargo, el entrenador no le da importancia a los números: "No estoy pendiente de las estadísticas. Lo más importante es no creerse invencible porque si te creés que no va a pasar y no estás preparado para cuando pase, ahí aparece el problema. Los récords están ahí, pero particularmente no me interesan. Me importa más la cuestión del funcionamiento que es para lo que trabajamos”.

Y agregó: "Es solo una sensación eso de que somos muy superiores. Estas Eliminatorias son muy difíciles. Con Ecuador metimos el gol cerca de los 30 minutos del segundo tiempo, Bolivia tiene su dificultad en la altura y con Paraguay, si entraba la de Sosa, estaríamos hablando de un buen funcionamiento pero sin el resultado deseado".

El DT nacido en Pujato, provincia de Santa Fe y de 45 años, no dio indicios de la formación que Argentina utilizará en el estadio Nacional de Lima, aunque anticipó que "puede haber alguna variante en el equipo, dependiendo de la condición física de algunos jugadores”. Además, analizó la chance de jugar con Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez desde el inicio: "Estamos bien como estamos y no hace falta romper el equilibrio, pero estamos abiertos a todo. En principio la idea es que jueguen siempre dos delanteros”.

El entrenador campeón del mundo fue conciso para analizar al próximo rival: "Es muy difícil marcar una gran diferencia. Perú juega bien en su casa, los jugadores se conocen hace muchos años y el que piense que no va a ser complicado está equivocado. Los futbolistas peruanos tienen históricamente buen trato de pelota, realizan un juego elaborado. No está atravesando un buen momento, pero ya han salido de estas situaciones en ocasiones anteriores. De ninguna manera hay que pensar que el partido está ganado”, afirmó.

El partido entre Perú y Argentina se jugará este martes desde las 23 en Lima con transmisión de TyC Sports y la TV Pública.