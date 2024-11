Scaloni: "Me involucran con Boca pero mis hijos son de River"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, estuvo presente en el programa radial que conduce el periodista Alejandro Fantino. Entre varios tópicos que tocaron, el fútbol estuvo sobre la mesa y en la charla surgió River Plate.

El DT del seleccionado comenzó a decir que lo involucran con Boca debido a que el periodista le suplicaba que dirija al club de la Ribera.

Porque Scaloni deslizó que le gustaría dirigir a River: “Cuando termine en la Selección estoy abierto; mis hijos son hinchas de River…”. pic.twitter.com/M4WebpkTSE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 8, 2024

En ese momento, Scaloni reveló el equipo por el que fanatizan sus hijos, además de dejar la puerta abierta para entrenar a algún club argentino en un futuro y si está desligado de Argentina.

“El día que quiera dirigir y no esté en la Selección, estoy abierto a cualquier club. Me involucran solo con Boca, mis hijos son de River” sentenció Scaloni, que luego respondió a si en un futuro podría dirigir un equipo argentino: “Si me toca en un momento ¿por qué no?”.