Scaloni: "Siempre el partido que viene es el importante"

A un día del partido ante Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar, el entrenador de Argentina Lionel Scaloni habló este jueves en conferencia de prensa y reconoció que el duelo con la Oranje será tan disputado como atractivo.

Además, entre diversos temas, se refirió a la marca particular que puedan ejercer los europeos contra Lionel Messi y también de las versiones de unas respectivas lesión y recuperación de Rodrigo De Paul y Angel Di María.

Consultado por el cerrojo que pueda haber ante la figura de la Albiceleste, lo que ya sucedió en las semifinales de Brasil 2014, dijo: "Veremos qué pasa mañana, durante el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente, siempre. No nos adelantamos a lo que pueda pasar. Pueden haber cambios tácticos. Estamos atentos a eso. Hemos jugado ante rivales que lo han hecho".

En cuanto a los casos del mediocampista y el delantero, el DT manifestó: "Están bien. Vamos a verlos hoy en el entrenamiento para decidir la alineación. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones. La verdad que siempre, después de un partido, hay jugadores que entrenan aparte o hacen la mitad del entrenamiento. Hoy tomaremos la decisión, en base a cómo queremos plantear el partido".

En el análisis de lo que pueda suceder en el partido, el técnico anticipó: "Creemos que lo más importante es cómo poder hacerle daño al rival e intentar que no te lo haga. Estamos bien. Tuvimos tiempo para descansar, fueron días muy intensos. Pudimos preparar el partido y descansar, sobre todo. Ahora, estamos pensando en Países Bajos.

Y siguió: "Países Bajos es una selección muy equilibrada, en la que todos defienden y atacan. Es un poco el resumen del fútbol de ahora. El de mañana va a ser un partido lindo de ver, porque son dos selecciones que proponen atacar, sin descuidar su defensa".

Para Argentina, el empate de Ecuador con el seleccionado de Louis van Gaal, en la fase de grupos, puede servir como un buen ejemplo para afrontar el juego, en el que la Tri supo neutralizar y hasta dominar al cuadro europeo. Sin embargo, Scaloni reconoció que será distinto.

"Analizamos todos los partidos de Países Bajos. No tenemos los mismos jugadores que Ecuador. Sí podemos mirar qué se hizo bien y qué podemos mejorar, pero nosotros tenemos nuestros jugadores y nuestra forma de jugar. Cada selección tiene su manera, su impronta", afirmó.

"El partido de mañana es importante, como el de Australia, Polonia o México. Siempre el partido que viene es el importante, más allá de la magnitud que tenga. Esa es nuestra manera de afrontar los partidos", agregó.

Frente a la pregunta de por qué no ha utilizado a Paulo Dybala, en lo que va de la Copa del Mundo, el entrenador reconoció: "No ha jugado porque no vi la oportunidad de ponerlo. Está en condiciones, pero consideramos que en los desarrollos de los partidos no hubo oportunidad de ponerlo. Estamos contentos con él".

Sobre la posibilidad de cruzarse a Brasil en semifinales, o a Croacia, rival de la Canarinha este viernes, indicó: "Si prefiero a Croacia o Brasil, eso no tiene respuesta. Tenemos un partido mañana. Primero, debemos pasar".

Por último, Scaloni recordó al exentrenador de la Selección argentina Alejandro Sabella, quien falleció hace dos años, y supo conducir al equipo a la final del Mundial de Brasil 2014 que finalizó con el subcampeonato.

"Hoy es un día triste por los dos años del fallecimiento de Sabella. Por quién fue y por todo lo que nos dio. Le enviamos un gran abrazo a toda su familia", finalizó.