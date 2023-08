Se cierran los Juegos Evita Urbanos en Tecnópolis

Otro maratónico día de competencias se vivió en el Parque de Deportes de Tecnópolis, provincia de Buenos Aires, en el marco de los Juegos Evita Urbanos, que durante la presente semana juntó a 1400 jóvenes deportistas de todo el país.

El evento organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación va llegando a su fin y tras tres días plenos de competencia, estará concluyendo este domingo por la tarde.

PRIMEDA MEDALLA Y DESTACADOS

Durante este sábado comenzaron a definirse cada una de las ocho disciplinas dispuestas: Ajedrez, Básquet 3×3, BMX Freestyle, Breaking, Escalada, Freestyle (Rap), Parkour y Skate.

En escalada, Bautista Hernández Díaz compitió en las finales de menores, culminando en tercer lugar y logrando la primera medalla chubutense en estos juegos. En tanto el domingo competirán en Franco Peralta y Vera Baldini, en la final de mayores.

Del resto, cabe resaltar la gran actuación del equipo femenino de básquet sub-16 que se metió entre las cuatro mejores del país, pese a perder la semifinal con el representativo de Entre Ríos, el domingo intentará ganar el último juego para quedar en el podio de la competencia. El resto de los equipos de esta disciplina buscaban la mejor ubicación del 9° puesto en adelante.

También fue muy valorable lo hecho por Mateo Aguilar en skate, llegando a entrar en las finales del certamen y aunque cumplió con una excelente performance, no pudo alcanzar puestos de medalla.

En ajedrez finalizó la competencia individual, que dejó buenas actuaciones. En la categoría sub-14 masculina, Chubut metió 3 tableros entre los mejores 20, entre más de 70 competidores. Maximiliano Peralta fue 4°, Benjamín Druetto 11° y Adrián Muruchi 19°.

Entre las damas se destaca la participación de Sol Muruchi, que fue 12° en sub-16 femenina y Alissa Bianchi, 7° en sub-14. El domingo se definirá el torneo por equipos.

En breaking, Rocío Acosta participó de los “duelos” de etapa de semifinales con grandes actuaciones, aunque al cierre del día, aun no se habían oficializado los resultados.

Respecto a la otra disciplina de escenario, el freestyle, este sábado tuvo día de descanso y durante la mañana del domingo tendrá su definición, con la participación de “El Sombra” (Ignacio Mencegue Meisen).

En parkour, Jorge Painequeo con un gran esfuerzo y sin ningún tipo de experiencia previa, logró clasificar para participar de la final de Copa de Plata, tanto en la modalidad de técnica, como en la de velocidad. Al cierre de la jornada aún no se conocían los resultados finales, pero el chubutense fue felicitado por el público presente y sus pares, por su entrega.

“UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Como se remarca a diario, el objetivo primordial de los Juegos Evita, que este año entran en su 75° aniversario, no es el de los resultados, sino el de poder federalizar el deporte social y que chicos de todo el país, puedan tener la posibilidad de practicar su disciplina y llegar a competir a nivel nacional, compartiendo estas experiencias con pares de otros deportes, dejando para cada uno, vivencias inolvidables en todo sentido.

Ryduan Jaramillo, de Trevelin y representante de BMX freestyle, que compitió hasta las instancias finales, aunque sin alcanzar puestos de podio, habló de lo vivido durante esta semana en Buenos Aires, destacando que “esto es hermoso, lo estoy disfrutando como nunca hubiera imaginado. Vine sin experiencia, pero estos tres días me han servido para aprender un montón de cosas del BMX, más allá de la competencia, es lo más importante

que me llevo”.

El rider cordillerano agregó que “es un orgullo poder estar acá, representando a Chubut, en el deporte que me gusta. Poder ver que chicos de otros deportes me alientan cuando compito o yo poder alentar a los chicos de skate, básquet o escalada, es algo increíble y de acá me llevaré una experiencia inolvidable”.

CIERRE Y REGRESO

Este domingo desde las 9 de la mañana, se iniciará el último tramo de competencias que se extenderán hasta la tarde, con la definición de todas las disciplinas, las lo cual se realizará el acto de clausura con la entrega de premios.

Una vez concluido el evento, la delegación chubutense emprenderá el regreso a la provincia, esperando su arribo a la zona del Valle, para el lunes pasado el mediodía.