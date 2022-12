Se conoció el reproche de Mbappé a sus compañeros

La Selección Argentina se coronó como campeona del Mundial de Qatar 2022 y logró su tercera estrella después de 36 años de sequía. En Francia, el equipo rival, se conoció un video en el que se muestra el enojo de Kylian Mbappé, goleador y figura, por la derrota 2 a 0 durante el entretiempo.

En el video se muestra cómo el 10 del Paris Saint-Germain (PSG) revolea su camiseta al piso y realiza un reto a sus compañeros de selección: “Es una final de la Copa del Mundo. Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor. Ellos marcaron dos goles. Volvemos al campo, dejamos de hacernos los tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa”.

Mientras el técnico Didier Deschamps merodeaba por el vestuario, Mbappé, de tan sólo 24 años recién cumplidos, le exigió más actitud a los jugadores franceses. “¡Es la final de la Copa del Mundo! Ya está, marcaron dos goles, estamos abajo. ¡Podemos levantar! “Hola chicos, cada cuatro años es algo así”.

El entrenador francés se sumó a las palabras de su dirigido y destacó la actuación de los jugadores de la Selección Argentina: “Chicos, les digo sin enfadarme. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros, no jugamos. ¡Eso!”.

“Realmente no estuve conforme en el primer tiempo. Tenemos calidad, esta fuerza de carácter. Me gusta, me encanta. No perdamos eso. Todo fue muy rápido. Hay que creer en ello hasta el final”, agregó.