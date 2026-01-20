El Patagonico
Se corrió la 1ª fecha del torneo de Verano de ciclismo infantil

La competencia, que organiza el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia, se disputó el último domingo en el barrio Malvinas Argentinas. La primera fecha contó con más de 50 corredores.

Con la participación de más de 50 ciclistas, el último domingo dio comienzo el torneo de Verano infantil, competencia que organiza el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia y cuya primera fecha, se corrió en el circuito del club mencionado, en el barrio Malvinas Argentinas (Cordón Forestal).

Desde la organización, agradecen especialmente al Ente Autárquico Comodoro Deportes, y a su presidente Hernán Martínez. Al Sindicato SUTIAGA (Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines), Dulce Deleite y Bicicletería Cabibbo, que siempre están presentes apoyando al ciclismo infantil. Y también agradecen a cada familia por ser parte de este gran comienzo.

La segunda fecha se correrá el domingo 1 de febrero en la plaza César Brugo del barrio Próspero Palazzo. La inscripción será gratuita -contacto 2975137361- y la largada está prevista para las 14.

A continuación se detallan los resultados que se registraron en cada una de las categorías por el inicio del torneo de Verano de ciclismo infantil.

Resultados y puntajes

Pata Pata

1° Noah Care (10 pts)

2° Enzo Barrientos (8 pts)

4 años

1° Joaquín Ahibar (10 pts)

2° Amelie Cárdenas (8 pts)

5 años

1° Amelie Gómez Rojas (10 pts)

2° Ámbar Ahibar (8 pts)

3° Valentina Haro (6 pts)

4° Amparo Gómez (5 pts)

5° Felipe Vargas (4 pts)

6° Sofía Gutiérrez (3 pts)

7° Natanael Payalef (2 pts)

8° Clara Vergara (1 pt)

6 años

1° Demian Barría (10 pts)

2° Mateo Guzmán Leal (8 pts)

3° Fabricio Policchio (6 pts)

4° Emiliano Mansilla (5 pts)

5° Dante Mansilla (4 pts)

6° Ramiro Ruiz (3 pts)

7° Giovanni Main (2 pts)

8° Maite Soto (1 pt)

9° Bautista Marín (1 pt)

7 años

1° Mateo Care (10 pts)

2° Gonzalo Care (8 pts)

3° Tomás Valenzuela (6 pts)

4° Thiago Emir Mansilla (5 pts)

5° Benjamín Parra (4 pts)

8 años

1° Mateo Care (10 pts)

2° Xiomara Limpichun (8 pts)

3° Max Monchebeuf (6 pts)

4° Gino Galleto (5 pts)

5° Enzo Núñez (4 pts)

6° Oseías Carrilaf (3 pts)

7° Nehemías Arias (2 pts)

8° Lucas Casarini (1 pt)

9° Charo Pinto (1 pt)

9 años

1° Nicolás Gutiérrez (10 pts)

2° Eric Millapinda (8 pts)

3° Tahiel Levin (6 pts)

4° Ailín Gonzales (5 pts)

5° Pilar Mansilla (4 pts)

6° Nehemías Derbes (3 pts)

10 años

1° Tiago Figueroa (10 pts)

11 años

1° Santino Morales (Caleta OLivia) (10 pts)

2° Martín Rodrigo Copa (8 pts)

3° Ander Vergara (6 pts)

4° Milo Nicolás Pinto (5 pts)

5° Lorenzo Monchebeuf (4 pts)

6° Ian Limpichun (3 pts)

7° Valentín Monchebeuf (2 pts)

8° Didier Figueroa (1 pt)

9° Uma Díaz (1 pt)

10° Benjamín Flores (1 pt)

12 años

1° Tobías Chacano (10 pts)

2° Tobías Millapinda (8 pts)

3° Thiago Díaz (6 pts)

4° Camila Marín (5 pts)

5° Dylan Gonzales (4 pts)

13 años

1° Santiago Gunther (Caleta Olivia) (10 pts)

2° Santino Quinteros (8 pts)

3° Damián Cabañas (6 pts)

14 años

1° Gabriel Chacano (10 pts)

2° David Flores (8 pts)

3° Moshe Gondarillas (6 pts)

