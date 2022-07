Se desarrolló la primera reunión por la instancia local de los Juegos Evita

Referentes del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la DGD se reunieron con los representantes de los equipos participantes de básquet y futsal para afinar detalles de cara al comienzo de lo que será la instancia local de los Juegos Deportivos Evita Chubut 2022, cuya fecha de arranque será el próximo martes 26.

Se hizo entrega de los cronogramas de las actividades y se explicaron los reglamentos de cada deporte. Cabe aclarar que, el básquet, que empezará el viernes 29 en el gimnasio municipal Nº2, se dividirá en 3vs3 y 5vs5.

Serán parte en 5vs5, los equipos Sub 15 de Gimnasia y Esgrima Blanco y Gimnasia y Esgrima Verde (masculina), y Gimnasia y Esgrima (femenina). En Sub 17 solo habrá rama masculina, en un triangular integrado por Gimnasia y Esgrima, Petroquímica y Domingo Savio.

En tanto que, en 3vs3 tendrá como protagonistas a Municipal Nº2 y Gimnasia y Esgrima (Sub 14 masculina), y Municipal Nº2 y Domingo Savio (Sub 14 femenina). Asimismo, Petroquímica y Municipal Nº2 se presentarán en Sub 16 masculino y femenino.

Mientras que, el futsal tendrá competencia en el gimnasio municipal Nº1 a partir del martes 26. Se disputará en Sub 14 masculino y femenino, y solamente se jugará femenino en Sub 16.

Participarán en la rama femenina Abrazo de Gol, Killers y JM Futsal. Y en la masculina jugarán Quirno Costa, Juanes Motos, Municipal Nº2, Guardianes del Cefe “A” y Guardianes del Cefe “B”.

Vale aclarar que, las reuniones con los otros deportes se desarrollarán hasta el próximo viernes, quedando solamente atletismo para la próxima semana.