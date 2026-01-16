Se disputa la primera final del torneo Oficial de futsal

Flamengo y Sindicato Petrolero se miden este sábado en el Gimnasio municipal 1. El partido dará inicio a las 21.

La Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia disputará este sábado la primera final del torneo Oficial 2025, que tendrá como protagonistas a Flamengo y a Sindicato Petrolero.

El partido, que se jugará en el Gimnasio municipal 1, dará comienzo a las 21, destacando que el segundo juego, será al día siguiente, pero a partir de las 20.

El “Fla” se metió en la definición del certamen tras imponerse en semifinales a La Banda de AESA, mientras que Sindicato Petrolero, dejó en el camino a Halcones Futsal.

Cabe destacar que tanto La Banda, que fue el mejor de la fase regular, como Halcones, que fue segundo en la misma instancia, se habían clasificado de manera directa a las semifinales, instancia donde fueron eliminados.

Mientras que Sindicato Petrolero había culminado sexto y Flamengo, ocupó el noveno puesto, y ahora buscará la 12ª corona a nivel local.

Este sábado se jugará la primera final del torneo Oficial, mientras que el domingo, será el segundo juego, destacando que antes, se realizará reconocimientos para goleadores y vallas menos vencida.

Programa – Gimnasio municipal 1

SABADO 17

21:00 Flamengo vs Sindicato Petrolero; Honor, final ida.

DOMINGO 18

19:45 Reconocimiento a goleadores y vallas menos vencidas.

20:00 Sindicato Petrolero vs Flamengo; Honor, final vuelta.