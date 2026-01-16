El hóckey se apodera de la playa

Se disputa este fin de semana la 18ª edición del torneo que organiza el Club Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Este sábado y domingo, la bajada 12 será escenario del tradicional Torneo de Hóckey Playa, que en esta 18ª edición lleva el nombre de Claudia “Clota” Cardonatti, con la organización del Club Náutico y Deportivo Rada Tilly y el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de la villa balnearia.

Desde horas de la mañana, en forma simultánea se disputarán partidos en cuatro canchas, con equipos de categorías Damas Mayores, Caballeros Mayores, Damas Menores, Mamis, Mixto y Caballeritos Promocional.

Llegan representantes de Río Gallegos, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y de la zona del Valle de Chubut, además de árbitros de la Confederación Argentina de Hóckey, para darle más jerarquía al certamen donde estará en juego la Copa Challenger.

