Se filtró un video sexual durante una reunión virtual en la Legislatura

Un insólito e incómodo momento ocurrió este lunes durante una reunión virtual en la Legislatura de Neuquén, en la que participaban diputados y ministros del gobierno provincial. En medio del encuentro y mientras se llevaba adelante el intercambio, se filtró un video sexual que estuvo exhibido durante varios segundos en la pantalla.

En la reunión vía Zoom, además de los legisladores, participaban los ministros de Economía, Producción e Infraestructura, Guillermo Koenig, y el de Infraestructura, Rubén Etcheverry.

Según se difundió, el incómodo momento ocurrió mientras hablaba el diputado provincial del MPN, Gabriel Álamo. Allí, uno de los participantes expuso videos pornográficos que se mantuvieron en la pantalla durante varios segundos, hasta que lograron retirarlo.

El participante pudo ingresar a la reunión de Zoom ya que, previamente, la Legislatura provincial difundió el link del encuentro con la contraseña de ingreso, a través de una publicación en X (ex Twitter).

Los hackers están al salto de cualquier página que les venga bien para manejar contenidos. Hace pocos días le tocó al gremio ATEN, que todavía tiene la página oficial de Facebook hackeada y con “contenido hot” de mujeres de otros países.

La intención también es hacer viral el contenido, debido a que todos los hashtag de los videos tiene etiquetas de #DeLionelMessi y #MarkZuckerberg para que tengan un mayor alcance. El tema despertó curiosidad, ya que los técnicos intentan revertir el problema, pero aún no dan con la tecla para que la página de ATEN vuelva a la normalidad.

“Se está trabajando en eso, pero por ahora no se puede resolver el problema”, dijeron desde la organización gremial que usa la página de Facebook que tiene gran alcance, sobre todo cada vez que hay transmisiones en vivo por algún conflicto o medida a comunicar al cuerpo de docentes.

El problema se detectó hace algunos días cuando quienes manejan el servicio de la página intentaron subir contenido informativo y se dieron cuenta de que no tenían permitido cambiar las claves. Y en lugar de la información habitual de ATEN, aparecieron links promocionando contenido erótico de mujeres, pero con una salvedad que no implica infringir las reglas de Facebook. No se trata de pornografía, sino de videos cortos de mujeres.

Aparentemente, según se explicó, el perfil que comparte los videos de estas mujeres es de República Dominicana, promocionando a personas. “No infringe las reglas de Facebook y para la red social es el dueño de la página porque no muestra pornografía. Se tiene que comprobar que la página fue robada”, dijeron.