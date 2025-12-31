Se incendió una camioneta en un camino rural cercano a Sarmiento

El siniestro ocurrió a unos 10 kilómetros de la Ruta 24, en inmediaciones de Sarmiento. El vehículo fue consumido casi por completo y no hubo heridos.

Un incendio vehicular movilizó a la Policía y a los Bomberos Voluntarios de Sarmiento durante la noche del martes, en un sector rural ubicado a unos 10 kilómetros de la Ruta Provincial N.º 24. El episodio se produjo alrededor de las 22 del martes y no dejó personas lesionadas.

De acuerdo a la información oficial, un llamado telefónico alertó sobre un vehículo en llamas. Al llegar al lugar, el personal policial constató que los bomberos ya estaban interviniendo y que el fuego había provocado daños totales en una camioneta Ford EcoSport.

El propietario del rodado, identificado como César Pizarro, explicó que transitaba por un camino de ripio en dirección a la localidad cuando comenzó a percibir olor a quemado. Tras detener la marcha, detectó un principio de incendio en el motor y trató de sofocarlo con un matafuegos, sin resultados.

Las llamas avanzaron con rapidez y consumieron el vehículo en pocos minutos, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para controlar la situación. Finalizadas las actuaciones, se confirmó que no hubo heridos y que la documentación del rodado se encontraba en regla.