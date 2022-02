Se intoxicó, le dieron el alta y volvió a consumir: está internado

El joven, quien es padre de dos hijos, fue una de las personas que consumió la "cocaína envenenada" que ya mató a 23 personas y dejó internadas a más de 80. Aunque en un primer momento Walter no sufrió ningún síntoma, volvió a consumir la sustancia adulterada y ahora se encuentra en terapia intensiva.

"Un amigo casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo", había relatado Walter durante un móvil con Telefé Noticias. Entonces, explicó que estaba tirado en un pasillo y tuvieron que abrirle la boca porque padecía un ataque de epilepsia.

"Le tuvimos que bajar con una cuchara todos los dientes (la prótesis) para que no se muera", señaló.

El cronista le consultó si él también había consumido cocaína y el hombre reconoció que sí pero, de milagro, no le había sucedido nada. "Sí, la fumé y me salvé. No sé cómo estoy hablando acá con ustedes. Tuve un Dios aparte", dijo.

"Yo me desplomé en mi casa también, pero me levanté no sé cómo. Yo sentí que me moría", agregó Walter.

Después de que se conociera un video en el que un grupo de personas llevan al joven en un auto particular y lo bajan en brazos para ingresarlo al hospital, el periodista relató que Walter había consumido nuevamente la cocaína que circuló en distintas localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense.

"Con una mano en el corazón, no podíamos creerlo. Es como si le dijeran a una persona 'acá hay un revólver con una bala y si gatillás te pegás un tiro en la cabeza y te matás'. Hizo eso", manifestó con crudeza.