Se levantó el paro y hay colectivos de Rada Tilly

La empresa confirmó que este martes las unidades retomarán los recorridos habituales, luego de la medida de fuerza que había afectado a cientos de usuarios.

Tras la suspensión del servicio por un conflicto por falta de pago, la empresa Expreso Rada Tilly informó hace pocos minutos que a partir de este martes los colectivos volverán a circular con normalidad.

De este modo, las unidades cumplirán nuevamente con los recorridos habituales, garantizando la regularidad en los traslados de los pasajeros que dependen del transporte público.

La medida de fuerza había generado complicaciones en la movilidad de los usuarios, especialmente en las primeras horas de la semana laboral. Con el restablecimiento del servicio, la empresa aseguró que se trabajará para mantener la frecuencia y continuidad del transporte en la zona.

Voceros de la empresa les habían dicho a sus empleados que no podían pagarles aumentos porque no recibían el subsidio, del cual se han hecho cargo la Provincia y los municipios desde que asumió Javier Milei. Ello motivó la medida de fuerza que afectó a los usuarios.