Se presentó la 10ª edición del "Laterito"

Más de 96 equipos participarán del torneo de fútbol infantil en Laprida. La presentación contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili.

Este viernes se realizó la presentación oficial del torneo de fútbol infantil “Laterito”, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el presidente de Comodoro Conocimiento, Ruben Zárate; el director general de Deportes, Martín Gurisich, y el concejal Marcos Panquilto. Junto con las autoridades municipales estuvieron; Omar Carrizo y Félix Cotognini, ambos dirigentes del club Las Latas.

Este torneo es organizado por el club Deportivo Las Latas y se jugará íntegramente en el gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida, en las categorías competitivas 2013-2014-2015- 2016, 2017 y en las categorías formativas 2018-2019- 2020-2021. En total serán más de 96 equipos participantes, que representarán a 31 instituciones de la ciudad. El mismo se llevará adelante desde el primer fin de semana de octubre.

Sobre este evento deportivo, el intendente resaltó lo gratificante de “ver a los jóvenes que surgieron de este semillero y hoy están en el futsal promocional, en selecciones, y con una formación y una cultura del deporte, desarrollada por todos los entrenadores, formadores y los padres que acompañan cada equipo, haciendo de este torneo una gran familia”.

Asimismo, Macharashvili señaló que “seguimos trabajando para hacer todo lo posible para techar el playón de Las Latas, así como lo hicimos en el barrio La Floresta y ahora avanzamos en el 30 de Octubre. Pese a que son momentos complicados a nivel nacional, desde el Estado municipal seguimos trabajando con fondos propios y vamos fijando prioridades para continuar con cada obra, para que los jóvenes puedan seguir desarrollándose”.

Por su parte, Hernán Martínez expresó: “es un gusto ser recibidos por la familia de Laprida y poder acompañar a Las Latas en este evento que comenzó hace 10 años, con una intención de agrupar a un equipo de fútbol infantil y hoy el “Laterito” pasó a ser parte de la cultura deportiva de nuestra ciudad, con los cierres en el playón del barrio”.

‘Soñamos -continuó-, con un día poder techar ese espacio para que todos los chicos puedan seguir desarrollándose deportivamente con nuestro acompañamiento. Cómo cada día, seguiremos trabajando por los chicos y el Estado municipal seguirá estando presente”.

Mientras que Omar Carrizo, referente de Las Latas, indicó que “han pasado diez años de este certamen y sentimos muchas emociones encontradas. Hay equipos que siguen estando con nosotros desde el primer día. Es un torneo que tratamos de hacerlo lo más social posible, pero nada sería posible sin el acompañamiento del Estado Municipal. Agradecemos al intendente Othar Macharashvili y a Comodoro Deportes por el respaldo de siempre, para hacer esto una realidad año a año”, sentenció.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.