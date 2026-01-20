Se presentó la tradicional Esquel-Tecka

La competencia ciclística rutera se desarrollará el 8 de febrero y es en el marco de la 36ª edición de la Fiesta Provincial del Calafate.

La emblemática competencia de ciclismo de ruta Esquel-Tecka fue presentada oficialmente y se disputará el 8 de febrero, en el marco de la 36ª edición de la Fiesta Provincial del Calafate, consolidándose como uno de los eventos deportivos más destacados del calendario regional.

La prueba está destinada a ciclistas desde los 16 años, con participación en todas las categorías, y tendrá su largada desde el Complejo Deportivo de Esquel.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Tecka, cuenta con el acompañamiento y apoyo de Chubut Deportes, además del municipio de Esquel y distintos organismos provinciales, lo que garantiza una competencia de jerarquía y con los estándares organizativos necesarios para un evento de estas características.

La convocatoria está abierta a ciclistas de toda la región, que podrán ser parte de una verdadera fiesta del deporte, uniendo Esquel y Tecka a lo largo de un recorrido exigente y atractivo.

En ese sentido, ya se confirmó la participación del equipo provincial de ciclismo, que representó a Chubut en los Juegos Binacionales de la Araucanía, un hecho que eleva el nivel competitivo y refuerza el carácter provincial de la prueba.

El intendente de Tecka, Jorge Seitune, confirmó la realización de la carrera y destacó el trabajo articulado entre los distintos estamentos del Estado. Agradeció especialmente el acompañamiento del Gobierno provincial, Chubut Deportes, Lotería del Chubut, el municipio de Esquel y la comisión organizadora local.

“Hay mucha gente involucrada: la APSV, personal de Salud y distintos organismos. Para la Fiesta del Calafate contamos con un fuerte apoyo provincial, lo que nos permite soñar con la mejor edición de esta competencia”, expresó.

Por su parte, el director de Deportes de Tecka, Damián Leiva, informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas y detalló que la prueba contará con dos distancias:

93 kilómetros, modalidad ruta y 62 kilómetros, con largada desde el cruce de El Pescado, destinada a bicicletas de montaña.

El costo de inscripción será de 50 mil pesos para los 93K y 40 mil pesos para los 62K, con premios hasta el tercer puesto en cada categoría. El cierre de inscripciones está previsto para el 6 de febrero a las 20.

Durante la presentación, el gerente de Chubut Deportes, Lucas de Godos, acompañó a los organizadores y ratificó el respaldo del ente deportivo provincial, destacando la importancia de fortalecer este tipo de competencias que promueven el deporte, el turismo y la integración regional. Además, confirmó la presencia de los ciclistas chubutenses que integran la selección provincial, quienes participaron en diciembre de los Juegos Binacionales de la Araucanía, disputados en La Pampa.

En tanto, el subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, valoró el trabajo conjunto entre municipios y subrayó el impacto positivo de estas iniciativas: “Es un gusto trabajar con los municipios cercanos a Esquel. A principios de año lo hicimos con Gualjaina y ahora agradecemos a Jorge y a Damián por impulsar esta carrera tan linda, que ya es un clásico. Invitamos a los deportistas de toda la zona a sumarse”, señaló.