Se realiza el estudio antropométrico en esta ciudad

Los interesados en participar para colaborar con este estudio relevante pueden presentarse hasta el viernes 8 de abril, de lunes a viernes de 10 a 17, y sábados de 15 a 18, en el Ceptur.

La gestión para traer el estudio se realizó desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por decisión del intendente Juan Pablo Luque a fin de apoyar este tipo de proyectos, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento.

Estuvieron presentes el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, y autoridades del Instituto; el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi; la gerente ejecutiva, Maite Luque; y funcionarios municipales.

Con el 90% del muestreo federal de medidas corporales alcanzado, los equipos del INTI se instalaron durante marzo en la Patagonia para culminar su última etapa. Con los datos obtenidos, el organismo presentará un informe preliminar ante la Secretaría de Comercio del Interior, autoridad de aplicación de la normativa, para construir próximamente una tabla de talles acorde a la población argentina.

Desde el 10 de marzo, el INTI instaló sus postas de escaneo en el Ceptur de Comodoro Rivadavia, a fin de completar el 10 por ciento restante de la muestra de manera representativa y presentar, posteriormente los primeros resultados. Dicha posta permanecerá hasta el viernes 8 de abril inclusive, de lunes a viernes de 10 a 17, y los sábados de 15 a 18 (feriados cerrado). Para participar, el único requisito es asistir con el DNI.

EL INTI Y EL DESARROLLO

En ese marco, el intendente Luque dio la bienvenida a Geneyro y todo el equipo del INTI que se hizo presente en Comodoro. “Para nosotros es un placer recibirlos y tener la posibilidad de poder trabajar en conjunto”, indicó.

Al mismo tiempo, confesó que hasta hace un tiempo “el INTI era un organismo importante para la industria pero, desde nuestra óptica, estaba alejado de las posibilidades concretas de interactuar con distintos estamentos del interior del país. En una ciudad industrial como Comodoro sentíamos que necesitábamos una mayor relevancia y desde que está Rubén al frente lo hemos sentido muy cercano a nuestros objetivos propuestos. Tienen una función central para marcar el camino”.

En esa línea, se refirió a los proyectos en común para el desarrollo industrial: “Nosotros como Municipio, cuando encaramos uno de los objetivos más importantes de nuestra gestión, que es la creación del Polo Tecnológico, lo pensamos como un lugar estratégico para concretar desarrollos productivos entre el sector público y el privado, en una ciudad que antes pensaba al petróleo como su única posibilidad de sustento”.

En esa línea, Luque resaltó el rol del Estado Nacional marcando una política a futuro: “Tenemos un presidente de la Nación con un fuerte compromiso con el medio ambiente, con la posibilidad de generar energías alternativas y nosotros también podemos ser protagonistas de un mundo que necesita de energías limpias, porque el cambio climático es una realidad”.

LA LEY DE TALLES

Por su parte, Rubén Geneyro, detalló que “el INTI tiene tres grandes objetivos: el primero es la industria nacional; el segundo el desarrollo federal con valor agregado; y por último generar una cercanía con la sociedad. El Estudio antropométrico es un ejemplo de ello porque es una necesidad social”.

“La ley de talles que promovió este estudio significa ganar nuevos derechos como consumidores y que la indumentaria sea un elemento de inclusión porque hoy, según encuestas, el 60% de los argentinos tienen dificultades para conseguir indumentaria de acuerdo a su cuerpo. Eso luego puede generar trastornos de la salud, de la alimentación y lo que hacemos con este estudio antropométrico, es ir en ese proceso de ganar derechos”.

“El objetivo final es elaborar una tabla de talles argentinos que nos va a representar a todos y todas, por eso instamos a que los comodorenses se acerquen al Ceptur y midan su talle para ayudar a este estudio. Hacemos un llamado particular a las masculinidades para que se acerquen porque tiene que ser lo más representativo posible”.

“Esta ley no solo se va a aplicar a la indumentaria, sino también al transporte público, las camas de salud, las butacas en cines y teatros. Hay mucha gente que no tiene acceso porque no hay adaptación a sus cuerpos. Tenemos que ver cómo hacemos y por eso se repite cada 10 años este estudio”.