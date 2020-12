Se reanudan audiencias por el hundimiento de la nave

¿El ARA San Juan se hundió con sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017 por “una inobservancia del reglamento o un error humano que terminó siendo el desencadenante de los episodios que culminaron en el naufragio”?

Palabras más, palabras menos, esa pregunta, esa propuesta para explorar, será una de las principales líneas argumentales que alguna de las defensas de los imputados por el mayor siniestro de la Armada Argentina en tiempo de paz, esgrimirán desde este lunes en el reinicio del Consejo de Guerra que se sigue contra los supuestos responsables del hundimiento.

Se basan en al menos tres informes técnicos, y declaraciones testimoniales, incluidos en la causa que investiga la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, pero que al menos allí no tuvieron el peso o los fundamentos necesarios para torcer el rumbo de los procesamientos contra los contraalmirantes Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Claudio Javier Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata, Hugo Correa, ex jefe de Operaciones; y el capitán de corbeta, Jorge Sullia ex jefe de Logística.

Además de estos militares, el Consejo de Guerra, el de mayor envergadura después de la Guerra de Malvinas, también juzgará al ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur y al capitán de navío Carlos Ferraro, el ex jefe del Proyecto Submarinos.

En la causa penal, la magistrada los encontró “autores penalmente responsables del delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal”.

La decisión fue apelada por las defensas y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, quien confirmó los procesamientos de todos, menos de Malchiodi y Sulia sobre quienes dictaron una “una falta de mérito”.

Entre sus argumentos Yáñez destacó que: “La unidad submarina ARA San Juan no cumplía con los planes de mantenimiento programados y que presentaba novedades que comprometían la seguridad de la navegación, con acreditadas condiciones en cuanto a su estado de alistamiento y mantenimiento que eran conocidas por las personas que tenían poder de mando sobre la misma”.

La jueza calificó el estado del submarino de “calamitoso”.

El tribunal de alzada también resolvió que Yáñez “continúe la instrucción y sean practicadas varias pericias, entre ellas una “pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales, los que serán designados de oficio por el Tribunal, por el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y por cada una de las partes (defensas y querellantes)”, para establecer, a través de las miles de fotos e imágenes de vídeo tomadas por la empresa Ocean Infinity cuando hallaron el submarino, para determinar las razones del siniestro que aún se desconocen.