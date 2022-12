Se sorteó la Primera Nacional

El campeonato 2023 de la Primera Nacional, del que participarán 37 equipos, se sorteó este jueves en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Claudio Tapia, presidente de la AFA, estuvo en el evento, al igual que Marcelo Achile (vice de la Asociación y presidente de la divisional), Pablo Toviggino (tesorero) y Sergio Gianturco (secretario de la divisional).

El torneo tendrá dos zonas, de 18 y 19 integrantes, que se enfrentarán todos contra todos a partidos de ida y vuelta y sin fecha de clásicos. Habrá dos ascensos en juego: el primero directo y el segundo a través de un Reducido.

Guillermo Brown de Puerto Madryn, que estará en la zona ’A’ debutará visitando a Patronato de Paraná, recientemente descendido y último ganador de la Copa Argentina.

Por su parte, el Deportivo Madryn, quien es el otro representante chubutense, será local cuando reciba a Chacarita Juniors.

Sin cantidad de descensos definida ni tampoco fecha exacta de comienzo, lo que está determinado es que los dos primeros de cada zona se enfrentarán por el primer ascenso y los que se sitúen entre el segundo y el octavo lugar se clasificarán para el Reducido por la segunda plaza a la Liga Profesional 2024. A ese minitorneo de 14 participantes se sumará en los cuartos de final el perdedor de la final por el primer ascenso

LAS ZONAS

ZONA ’A’

Agropecuario, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Guillermo Brown (Puerto Madryn), Defensores Unidos de Zárate, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Mendoza, Güemes (SdE), Nueva Chicago, Patronato, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Telmo, Temperley, Flandria.

ZONA ’B’

Aldosivi, Atlético de Rafaela, Atlanta, Brown de Adrogué, Chacarita, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Deportivo Mandiyú, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia, Mitre (SdE), Quilmes, Racing (Córdoba), Deportivo Riestra, Tristán Suárez, Villa Dálmine.

Programa de la 1ª fecha

Zona ’A’

- Alvarado vs San MartÍn (SJ)

- Gimnasia (M) vs Defensores Unidos

- Patronato vs Guillermo Brown (Puerto Madryn)

- Güemes (SdE) vs Agropecuario

- Deportivo Morón vs Almagro

- Almirante Brown vs San Telmo

- Defensores de Belgrano vs Temperley

- Estudiantes de Río Cuarto vs San Martin (T)

- All Boys vs Nueva Chicago

Flandria: Libre

Zona B

- Aldosivi vs Independiente Rivadavia (M)

- Deportivo Maipú vs Chaco For Ever

- Villa Dálmine vs Mitre (SdE)

- Deportivo Madryn vs Chacarita Juniors

- Atlético de Rafaela vs Tristán Suárez

- Estudiantes de Buenos Aires vs Atlanta

- Brown de Adrogué vs Racing de Córdoba

- Quilmes vs Deportivo Riestra

- Gimnasia de Jujuy vs Ferro.