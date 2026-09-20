Se suspendió CAI-Racing por el Regional Femenino Sub 15

El encuentro debía jugarse este domingo en cancha del club Laprida. La intensa lluvia dejó en mal estado el campo de juego.

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia informa que fue suspendido el partido que iba a disputarse este domingo entre el elenco “azzurro” y Racing de Trelew correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur Femenino Sub 15, que organiza el Consejo Federal de la AFA.

La decisión fue adoptada por la jueza principal Mónica Urquiza de Caleta Olivia, debido al mal estado del campo de juego en que está el estadio Domingo Perea del Club Laprida, que imposibilita el normal desarrollo del juego, producto a la intensa lluvia que se registra en la ciudad.

La determinación de la reprogramación o los pasos a seguir queda sujeta a la decisión oficial que dará el Consejo Federal luego del informe elevado por la jueza principal.

Cabe destacar que en el partido de ida de la segunda ronda, jugado en el “Cayetano Castro”, fue victoria de la CAI por 3-0, con dos tantos de Bianca Toldo y un gol de Solange Montiel.

Además de este partido, automáticamente se suspendió toda la actividad organizada por la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, por lo que deberá ser reprogramada.