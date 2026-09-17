Se presentó la 11ª edición del Torneo Laterito

El certamen de fútbol infantil, organizado por el Club Deportivo Las Latas, reunirá a más de 90 equipos de 24 instituciones y se jugará en el gimnasio Ignacio Köening de Laprida.

Este miércoles, en el Hotel Deportivo, se realizó el lanzamiento de la 11ª edición del Torneo Laterito 2026, organizado por el Club Social, Juvenil, Cultural y Deportivo Las Latas. El acto fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili y contó con la presencia del titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; miembros del gabinete municipal; y los responsables del certamen, Omar Carrizo, presidente de la institución, y Félix Cotognini.

La nueva edición reunirá a más de 90 equipos pertenecientes a 24 instituciones, que competirán en las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. El torneo se desarrollará íntegramente en el Gimnasio Ignacio Köening de Laprida, consolidándose como una propuesta de referencia para el fútbol infantil de la ciudad.

En ese marco, Macharashvili destacó los 11 años de trayectoria del certamen y el trabajo sostenido de la dirigencia, las familias y las instituciones, al señalar que “detrás de cada uno de los equipos hay chicos familias y gente que trabaja para la formación”. En esa línea, valoró el compromiso de padres y dirigentes para formar no solo deportistas, sino también a los jóvenes en valores y convivencia.

El intendente también puso en valor el acompañamiento municipal y señaló que sostener estas propuestas implica una inversión para las instituciones, al tiempo que planteó la necesidad de avanzar en infraestructura deportiva. En ese sentido, ratificó el compromiso de continuar trabajando para concretar el proyecto de un espacio cubierto en el sector, entendiendo que “estos espacios pertenecen a toda la comunidad”.

Por su parte, Hernán Martínez destacó el crecimiento de Las Latas y el trabajo de sus dirigentes. “Posicionaron a un club y lograron cosas enormes haciendo las gestiones, trabajando mucho para crecer”, sostuvo, y remarcó que la institución ya forma parte de la cultura deportiva de la ciudad.

El titular de Comodoro Deportes valoró, además, la capacidad del club para sostener el proyecto a lo largo del tiempo y afirmó que “desde el Estado continuaremos acompañando su desarrollo, porque sostenerse es lo más difícil”.

Finalmente, Omar Carrizo agradeció el acompañamiento del municipio y de las instituciones que participan del torneo y recordó que la competencia comenzó hace 11 años como una prueba piloto. “Pasa el tiempo y cada vez hay más instituciones que nos acompañan”, señaló el presidente de Las Latas, quien celebró la convocatoria alcanzada para esta nueva edición y deseó a todos los participantes un excelente torneo.