Se suspendió la Fiesta del Pescador en Caleta Córdova

El municipio informó en la mañana de este viernes que la esperada Fiesta del Pescador en Caleta Córdova no se realizará este fin de semana, tal cual estaba previsto. La decisión de suspenderla fue tomada de común acuerdo entre las autoridades municipales y los miembros de la Comisión Vecinal del barrio Caleta Córdova.

El encuentro en el barrio portuario de zona norte contaba con una agenda repleta de entretenimientos, cultura y gastronomía. Como ocurre anualmente, durante dos días el pintoresco barrio costero sería el epicentro de actividades que incluían presentaciones artísticas, obras de títeres, ballets, y una feria de artesanos y productores locales.

La fiesta tiene como objetivo rendir homenaje a los pescadores y la riqueza cultural de este sector costero, por lo que siempre cuenta con la participación entusiasta de vecinos y turistas.