"Se va a convertir en uno de los personajes más odiados del país"

El economista y exasesor de Javier Milei, Carlos Rodríguez, se despachó en contra del Presidente. "Va y da esos discursos y después lo nombran entre los cien personajes más importantes del planeta. Y acá se va a convertir en uno de los cien personajes más odiados del país", dijo en una entrevista reciente.

Rodríguez es el referente del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) y si bien asesoró al primer mandatario durante toda la campaña, su alejamiento de la Libertad Avanza vino luego de la designación de Luis Caputo. Hoy mira con críticas la gestión económica.

"Todavía no lo es (el más odiado del país) porque la gente no entiende lo que está pasando. Pero lo será cuando miren el ajuste y se den cuenta de que está cortando a troche y moche, sin distinguir", explicó Rodríguez en diálogo con La Nación.

“Estamos yendo a una depresión económica y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión”, añadió.

"Milei tiene un modelo de ajuste con una sola variable en mente: la tasa de inflación. Y la gente lo apoya. El problema es que no hay un plan económico para atacar el equilibrio fiscal", agregó Rodríguez.

“El plan de ajuste es simplemente no pagar. En estos primeros meses hay reducción del gasto en todas las áreas. Yo no veo un plan. No se les transfiere plata a las provincias. ¿A cuáles? A todas. ¿La seguridad y los sueldos? No se da plata a nadie. ¿Obra pública? Se suspenden todos los pagos de obra pública", enumeró.

"No hay señales para invertir, consumir y gastar. La única señal es “escondé la plata que tenés porque te la sacan”, concluyó.